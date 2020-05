6/7～6/11「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定

6月7日(日)8:00-8:30

【変更前】

8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

8:00-8:30 VIVA!! おしえてマッスル #5

6月7日(日)17:00-17:30

【変更前】

17:00-17:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

17:00-17:30 VIVA!! おしえてマッスル #5

6月7日(日)21:00-22:30

【変更前】

21:00-21:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

21:30-22:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん

22:00-22:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

21:00-21:15 Stay on the Slackline! #3 「スラックラックとスラックレール」

21:15-21:30 Stay on the Slackline! #4 「スラックラックで遊ぶ」

21:30-21:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3

21:45-22:00 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4

22:00-22:30 VIVA!! おしえてマッスル #5

6月8日(月)8:00-8:30

【変更前】

8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

8:00-8:15 シモ’Sキッチン! #6

8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #6

6月8日(月)11:30-12:00

【変更前】

11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

11:30-11:45 シモ’Sキッチン! #6

11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #6

6月8日(月)15:00-15:30

【変更前】

15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

15:00-15:15 シモ’Sキッチン! #6

15:15-15:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #6

6月9日(火)8:00-8:30

【変更前】

8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

8:00-8:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #6 「レスラーの魅力は僧帽筋」

8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #7

6月9日(火)11:30-12:00

【変更前】

11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

11:30-11:45 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #6 「レスラーの魅力は僧帽筋」

11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #7

6月9日(火)22:00-22:30

【変更前】

22:00-22:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

22:00-22:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #6 「レスラーの魅力は僧帽筋」

22:15-22:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #7

6月10日(水)8:00-8:30

【変更前】

8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

8:00-8:15 Reika's Beauty Surf Style #1

8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #8

6月10日(水)11:30-12:00

【変更前】

11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

11:30-11:45 Reika's Beauty Surf Style #1

11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #8

6月10日(水)22:00-22:30

【変更前】

22:00-22:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

22:00-22:15 Reika's Beauty Surf Style #1

22:15-22:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #8

6月11日(木)8:00-8:30

【変更前】

8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

8:00-8:15 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #5

8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9

6月11日(木)11:30-12:00

【変更前】

11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん

【変更後】

11:30-11:45 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #5

11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9