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5/31「猛虎伝説特別編～V戦士×ココリコ遠藤～」緊急編成に伴う編成変更

（2020年5月27日）

表題の件、「猛虎伝説特別編 ～V戦士×ココリコ遠藤～」の緊急編成に伴い、以下の通り編成変更します。
 
 
5月31日（日）18:00-22:30
【変更前】
18:00-22:30　猛虎伝説「内容未定」
変更後】
18:00-20:00　猛虎伝説特別編～V戦士×ココリコ遠藤～
20:00-22:30　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣ 

以上

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