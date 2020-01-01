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5/31「猛虎伝説特別編～V戦士×ココリコ遠藤～」緊急編成に伴う編成変更
（2020年5月27日）
表題の件、「
猛虎伝説特別編 ～V戦士×ココリコ遠藤～」の緊急編成
に伴い、以下の通り編成変更します。
5月31日（日
）18:00-22:30
【変更前】
18:00-22:30 猛虎伝説「内容未定」
【
変更
後】
18:00
-20:00 猛虎伝説特別編～V戦士×ココリコ遠藤～
20:00-
22:30
ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
以上
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