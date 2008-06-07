編成変更

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6/7「2008ダンロップフェニックストーナメント」再放送追加に伴う編成変更

（2020年5月29日）

「2008ダンロップフェニックストーナメント」の再放送追加決定に伴い、下記の通り変更いたします。
 

6月7日（日）13:00-17:00
【変更前】
13:00-17:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
変更後】
13:00-14:45　2008ダンロップフェニックストーナメント 「＜第3日＞」
14:45‐16:30　2008ダンロップフェニックストーナメント 「＜最終日＞」
16:30-17:00　ブレイザーズ@TV～家トレ編～
 
以上
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