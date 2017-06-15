6/15～17「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定
（2020年5月29日）
表題の件、以下の通り放送内容が決定しましたのでご連絡いたします。
6月15日（月）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:15 シモ’Sキッチン！ #7
6月15日（月）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 シモ’Sキッチン！ #7
11:45-12:00 NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
6月15日（月）15:00-15:30
【変更前】
【変更後】
15:15-15:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
6月15日（月）18:00-19:00
【変更前】
【変更後】
18:15-18:30 狩野舞子の女バレ部！ #2「おうちでできる技術トレーニング」
18:30-18:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
18:45-19:00 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #5
6月16日（火）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #7 ｢たくましい太ももの鍛え方｣
6月16日（火）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #7 ｢たくましい太ももの鍛え方｣
11:45-12:00 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3
6月16日（火）15:00-15:30
【変更前】
【変更後】
15:15-15:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3
6月17日（水）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 Zenhoren presents 琉球ゴールデン筋グス！ #1
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:15 Reika's Beauty Surf Style #2
6月17日（水）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 Reika's Beauty Surf Style #2
11:45-12:00 Zenhoren presents 琉球ゴールデン筋グス！ #1
6月17日（水）15:00-15:30
【変更前】
【変更後】
15:15-15:30 Zenhoren presents 琉球ゴールデン筋グス！ #1