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6/15～17「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定

（2020年5月29日）

表題の件、以下の通り放送内容が決定しましたのでご連絡いたします。

 

6月15日（月）8:00-8:30
【変更前】
 
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　シモ’Sキッチン！ #7
8:15-8:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
6月15日（月）11:30-12:00
【変更前】
 
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　シモ’Sキッチン！ #7
11:45-12:00　NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
6月15日（月）15:00-15:30
【変更前】
 
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　シモ’Sキッチン！ #7
15:15-15:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
6月15日（月）18:00-19:00
【変更前】
 
18:00-18:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
18:00-18:15　Reika's Beauty Surf Style #1
18:15-18:30　狩野舞子の女バレ部！ #2「おうちでできる技術トレーニング
18:30-18:45　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
18:45-19:00　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #5

6月16日（火）8:00-8:30
【変更前】
 
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #7 ｢たくましい太ももの鍛え方｣
8:15-8:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #3
6月16日（火）11:30-12:00
【変更前】
 
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #7 ｢たくましい太ももの鍛え方｣
11:45-12:00　NobuyaのNew York Style HIP HOP #3
6月16日（火）15:00-15:30
【変更前】
 
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #7 ｢たくましい太ももの鍛え方｣
15:15-15:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #3
6月17日（水）8:00-8:30
【変更前】
 
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　Reika's Beauty Surf Style #2
8:15-8:30　Zenhoren presents 琉球ゴールデン筋グス！ #1
6月17日（水）11:30-12:00
【変更前】
 
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　Reika's Beauty Surf Style #2
11:45-12:00　Zenhoren presents 琉球ゴールデン筋グス！ #1
6月17日（水）15:00-15:30
【変更前】
 
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　Reika's Beauty Surf Style #2
15:15-15:30　Zenhoren presents 琉球ゴールデン筋グス！ #1
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