6/18～20「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定
（2020年5月29日）
表題の件、以下の通り放送内容が決定しましたのでご連絡いたします。
6月18日（木）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 Reika's Beauty Surf Style #3
6月18日（木）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #6
11:45-12:00 Reika's Beauty Surf Style #3
6月18日（木）15:00-15:30
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【変更後】
15:15-15:30 Reika's Beauty Surf Style #3
6月19日（金）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:15 Reika's Beauty Surf Style #4
6月19日（金）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 Reika's Beauty Surf Style #4
11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
6月19日（金）15:00-15:30
【変更前】
【変更後】
15:15-15:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
6月20日（土）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん17:00-17:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん17:00-17:15 狩野舞子の女バレ部！ #4「一緒にできる体幹トレーニング2」
6月20日（土）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 狩野舞子の女バレ部！ #4「一緒にできる体幹トレーニング2」
11:45-12:00 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
6月20日（土）17:00-17:30
【変更前】
【変更後】
17:15-17:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
6月20日（土）22:00-22:30
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【変更後】
22:00-22:15 Reika's Beauty Surf Style #1
22:15-22:30 Reika's Beauty Surf Style #2