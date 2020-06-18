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6/18～20「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定

（2020年5月29日）

表題の件、以下の通り放送内容が決定しましたのでご連絡いたします。

6月18日（木）8:00-8:30
【変更前】
 
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #6
8:15-8:30　Reika's Beauty Surf Style #3
6月18日（木）11:30-12:00
【変更前】
 
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #6
11:45-12:00　Reika's Beauty Surf Style #3
6月18日（木）15:00-15:30
【変更前】
 
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #6
15:15-15:30　Reika's Beauty Surf Style #3
6月19日（金）8:00-8:30
【変更前】
 
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　Reika's Beauty Surf Style #4
8:15-8:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
6月19日（金）11:30-12:00
【変更前】
 
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　Reika's Beauty Surf Style #4
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
6月19日（金）15:00-15:30 
【変更前】
 
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　Reika's Beauty Surf Style #4
15:15-15:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
6月20日（土）8:00-8:30
【変更前】
 
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　狩野舞子の女バレ部！ #4 「一緒にできる体幹トレーニング2」
8:15-8:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
6月20日（土）11:30-12:00
【変更前】
 
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　狩野舞子の女バレ部！ #4「一緒にできる体幹トレーニング2」
11:45-12:00　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
6月20日（土）17:00-17:30
【変更前】
 
17:00-17:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
17:00-17:15　狩野舞子の女バレ部！ #4「一緒にできる体幹トレーニング2」
17:15-17:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
6月20日（土）22:00-22:30
【変更前】
 
22:00-22:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
22:00-22:15　Reika's Beauty Surf Style #1
22:15-22:30　Reika's Beauty Surf Style #2

 

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