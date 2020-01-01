編成変更

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「よしもと新喜劇」#1449 ・#1450 サブタイトル変更

（2020年6月1日）

表題の件、都合により放送内容を変更いたします。
 

6月11日 (木) 10:00-11:00
6月29日 (月) 9:00-10:00  
変更前】
よしもと新喜劇 #1449 ｢すち子は殺し屋!?」
変更後】
よしもと新喜劇 #1449 ｢学食はおふくろの味!?
 
6月18日 (木) 10:00-11:00
7月6日 (月) 9:00-10:00  
変更前】
よしもと新喜劇 #1450 ｢ゾッとする結婚相手!?」
変更後】
よしもと新喜劇 #1450 ｢おしみの家具屋でGO！ 

 
 
以上
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