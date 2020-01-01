編成変更

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6/7 インディカー・シリーズ開幕戦　レーススケジュール変更に伴う編成変更

（2020年6月4日）

インディカー・シリーズ2020のレーススケジュール変更に伴い、以下の通り編成を変更いたします。

 

6月7日（日）8:30-12:30
【変更前】
8:30-9:00 インフォメーション
9:00-12:30【生】　インディカー・シリーズ 2020 #1 ｢テキサス300｣
変更後】
8:30-12:00【生】　インディカー・シリーズ 2020 #1 ｢テキサス300｣
12:00-12:30 インフォメーション
以上
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