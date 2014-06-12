編成変更

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6/12～14 タイガースおよびファイターズ特別番組放送決定に伴う編成変更

（2020年6月5日）

タイガースおよびファイターズ特別番組の放送決定に伴い、以下の通り編成を変更いたします。
「タイガース甲子園名場面100連発」
「FIGHTERS THE MOVIE～Challenge with Dream～」
 
6月12日（金）18:00-22:30
【変更前】
18:00-22:30　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
変更後】
18:00-18:30　ぶらり探訪 珍湯たび #8 ｢岩手編（安比温泉)｣
18:30-20:30　ファイターズファンに贈る ダグアウト・トーク～おうちで100%BASEBALL～
20:30-22:30　猛虎伝説特別編～V戦士×ココリコ遠藤～
 
6月13日（土）8:30-10:30
【変更前】
レジェンド・オブ・ファイターズ #22 ｢北海道日本ハム vs 東北楽天（2007.9.19開催）　ミスター・ファイターズ田中幸雄　22年間の現役生活に幕｣
変更後】
ファイターズファンに贈る ダグアウト・トーク～おうちで100%BASEBALL～

6月13日（土）13:00-17:00
【変更前】
13:00-17:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
変更後】
13:00-15:00　タイガース甲子園名場面100連発
15:00-16:00　ごぶごぶ #273
16:00-16:15　田中秀道 Presents シングルへの道 #41 「下関ゴールデンゴルフクラブ　レッスン編 No.1」
16:15-16:30　田中秀道 Presents シングルへの道 #42 「下関ゴールデンゴルフクラブ　レッスン編 No.2」
16:30-16:45　田中秀道 Presents シングルへの道 #43 「下関ゴールデンゴルフクラブ　レッスン編 No.3」
16:45-17:00　田中秀道 Presents シングルへの道 #44 「下関ゴールデンゴルフクラブ　レッスン編 No.4」
6月14日（日）12:00-17:00
【変更前】
12:00-12:30　最先端バトル ドラゴンゲート!! #69
12:30-12:45　SUNDAYスマイルGOLF #53
12:45-13:00　SUNDAYスマイルGOLF #54
13:00-17:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
変更後】
12:00-14:00　FIGHTERS THE MOVIE～Challenge with Dream～
14:00-14:30　最先端バトル ドラゴンゲート!! #69
14:30-14:45　SUNDAYスマイルGOLF #53
14:45-15:00　SUNDAYスマイルGOLF #54
15:00-15:15　SUNDAYスマイルGOLF #47
15:15-15:30　SUNDAYスマイルGOLF #48
15:30-17:00　つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2014年 藤田寛之 大会最多タイ 3度目の優勝へ｣

以上
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