6/12～14 タイガースおよびファイターズ特別番組放送決定に伴う編成変更
（2020年6月5日）
タイガースおよびファイターズ特別番組の放送決定に伴い、以下の通り編成を変更いたします。
「タイガース甲子園名場面100連発」
「FIGHTERS THE MOVIE～Challenge with Dream～」
6月12日（金）18:00-22:30
【変更前】
18:00-22:30 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
【変更後】
18:30-20:30 ファイターズファンに贈る ダグアウト・トーク～おうちで100%BASEBALL～
20:30-22:30 猛虎伝説特別編～V戦士×ココリコ遠藤～
6月13日（土）8:30-10:30
【変更前】
レジェンド・オブ・ファイターズ #22 ｢北海道日本ハム vs 東北楽天（2007.9.19開催） ミスター・ファイターズ田中幸雄 22年間の現役生活に幕｣
【変更後】
ファイターズファンに贈る ダグアウト・トーク～おうちで100%BASEBALL～
6月13日（土）13:00-17:00
【変更前】
13:00-17:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
【変更後】
13:00-15:00 タイガース甲子園名場面100連発
15:00-16:00 ごぶごぶ #273
15:00-16:00 ごぶごぶ #273
16:00-16:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #41 「下関ゴールデンゴルフクラブ レッスン編 No.1」
16:15-16:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #42 「下関ゴールデンゴルフクラブ レッスン編 No.2」
16:30-16:45 田中秀道 Presents シングルへの道 #43 「下関ゴールデンゴルフクラブ レッスン編 No.3」
16:45-17:00 田中秀道 Presents シングルへの道 #44 「下関ゴールデンゴルフクラブ レッスン編 No.4」
6月14日（日）12:00-17:00
【変更前】
12:00-12:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #69
12:30-12:45 SUNDAYスマイルGOLF #53
12:30-12:45 SUNDAYスマイルGOLF #53
12:45-13:00 SUNDAYスマイルGOLF #54
13:00-17:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
【変更後】
12:00-14:00 FIGHTERS THE MOVIE～Challenge with Dream～
14:00-14:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #69
14:30-14:45 SUNDAYスマイルGOLF #53
14:30-14:45 SUNDAYスマイルGOLF #53
14:45-15:00 SUNDAYスマイルGOLF #54
15:00-15:15 SUNDAYスマイルGOLF #47
15:15-15:30 SUNDAYスマイルGOLF #48
15:30-17:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2014年 藤田寛之 大会最多タイ 3度目の優勝へ｣
以上