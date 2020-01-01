編成変更

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6/15初回放送「DRAGON GATE 無限大～infinity～」#536 放送内容決定

（2020年6月9日）

表題の件、放送内容決定に伴い以下の通り変更いたします。

6月15日（月）19:00-21:00
6月23日（火）22:30-24:30
6月26日（金）13:00-15:00
6月28日（日）23:30-25:30
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #536 ｢内容未定
 変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #536 ｢選手が選ぶ名勝負＆名ユニット傑作選 Part 3 

以上

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