6月・7月 Krush・K-1 WORLD GPスケジュール変更に伴う編成変更
（2020年6月10日）
6、7月Krushの開催スケジュール変更および、7月 K-1 WORLD GPの開催延期に伴い、
以下の通り放送スケジュールを変更いたします。
以下の通り放送スケジュールを変更いたします。
6月21日（日）17:10-22:00
【変更前】
17:10-22:00【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.114 6.21後楽園ホール｣
【変更後】
17:10-17:30 シャイニング ジャパン #22 ｢宮下遥（女子バレーボール選手）｣
17:30-18:00 ブレイザーズ＠TV～家トレ編～
18:00-22:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（6.21鎌スタ）｣
17:30-18:00 ブレイザーズ＠TV～家トレ編～
18:00-22:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（6.21鎌スタ）｣
6月27日（土）23:30-28:00
【変更前】
23:30-27:30 究極KOバトル Krush ｢Krush.114 6.21後楽園ホール｣
27:30-28:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #1 ｢宮崎｣
【変更後】
23:30-25:45 GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 ｢1994年ローマ大会＜決勝＞P.サンプラス vs B.ベッカー｣
25:45-28:00 GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 ｢2003年ローマ大会＜1回戦＞A.アガシ vs D.フェレール｣
7月7日（火）22:30-翌7:00
【変更前】
22:30-27:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
27:00-翌7:00 究極KOバトル Krush ｢Krush.114 6.21後楽園ホール｣
【変更後】
22:30-26:30 究極KOバトル Krush ｢Krush.113 6.28新宿FACE｣
26:30-翌7:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【エース対決編】花巻東対決！大谷翔平×菊池雄星（2014.4.12）｣
26:30-翌7:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【エース対決編】花巻東対決！大谷翔平×菊池雄星（2014.4.12）｣
7月11日（土）18:00-22:00
【変更前】
18:00-22:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（7.11鎌スタ）｣
【変更後】
18:00-22:00【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.114 7.11後楽園ホール｣
7月15日（水）27:00-翌7:00
【変更前】
究極KOバトル Krush ｢Krush.114 6.21後楽園ホール｣
【変更後】
究極KOバトル Krush ｢Krush.113 6.28新宿FACE｣
7月19日（日）27:00-翌7:00
【変更前】
究極KOバトル Krush ｢Krush.114 6.21後楽園ホール｣
【変更後】
究極KOバトル Krush ｢Krush.114 7.11後楽園ホール｣
7月26日（日）13:30-22:30
【変更前】
13:30-21:00【生】 K-1 WORLD GP #29 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN 7.26福岡国際センター｣
21:00-21:30 ぶらり探訪 珍湯たび #8 ｢岩手編（安比温泉)｣
21:30-22:00 ぶらり探訪 珍湯たび #9 ｢秋田編（後生掛＆湯ノ沢）｣
22:00-22:30 ぶらり探訪 珍湯たび #10 ｢静岡編（伊豆＆伊東）｣
【変更後】
13:30-22:30 男子テニスATPツアー ロジャー・フェデラー総選挙 ｢内容未定｣
7月28日（火）23:00-翌5:00
【変更前】
23:00-翌5:00 K-1 WORLD GP #29 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN 7.26福岡国際センター｣
【変更後】
23:00-25:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #25 ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(2009.4.8開催) 稲葉篤紀 自身初の3打席連続本塁打で乱打戦を制す！｣
25:00-27:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #26 ｢北海道日本ハム vs 東京ヤクルト(2013.5.23開催) 大谷翔平 一軍初登板｣
27:00-翌5:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #27 ｢北海道日本ハム vs 阪神(2016.6.12開催) 交流戦初 大谷翔平リアル二刀流｣
以上