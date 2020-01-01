7月「最先端バトル ドラゴンゲート!!」新作追加に伴う編成変更
（2020年6月19日）
7/5初回＆7/12初回「最先端バトル ドラゴンゲート!!」新作追加に伴い、以下の通り変更いたします。
7月5日（日）12:00-12:30
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 ｢真木勇人の沖縄シンプルライフ｣
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72
7月7日（火）17:30-18:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 ｢やんばるサーフキャンプ Day1｣
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72
7月9日（木）9:00-9:30
【変更前】
ATPテニスマガジン #506
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72
7月12日（日）12:00-12:30
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 ｢やんばるサーフキャンプ Day2｣
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73
7月13日（月）17:30-18:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73
7月16日（木）9:00-9:30
【変更前】
ATPテニスマガジン #507
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73
7月19日（日）13:00-13:30
7月20日（月）17:30-18:00
7月21日（火）14:30-15:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #74
7月26日（日）12:00-12:30
7月27日（月）17:30-18:00
7月28日（火）22:30-23:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #75
以上