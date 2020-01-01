編成変更

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7月「最先端バトル ドラゴンゲート!!」新作追加に伴う編成変更

（2020年6月19日）

7/5初回＆7/12初回「最先端バトル ドラゴンゲート!!」新作追加に伴い、以下の通り変更いたします。


7月5日（日）12:00-12:30
【変更前】  
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 ｢真木勇人の沖縄シンプルライフ｣
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72

7月7日（火）17:30-18:00
【変更前】   
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 ｢やんばるサーフキャンプ Day1｣
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72

7月9日（木）9:00-9:30
【変更前】   
ATPテニスマガジン #506
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72

7月12日（日）12:00-12:30
【変更前】  
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 ｢やんばるサーフキャンプ Day2｣
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73

7月13日（月）17:30-18:00
【変更前】  
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73

7月16日（木）9:00-9:30
【変更前】  
ATPテニスマガジン #507
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73

7月19日（日）13:00-13:30
7月20日（月）17:30-18:00
7月21日（火）14:30-15:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #72
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #74

7月26日（日）12:00-12:30
7月27日（月）17:30-18:00
7月28日（火）22:30-23:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #73
変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #75

以上
編成変更一覧