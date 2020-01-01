6-7月「DRAGON GATE 無限大～infinity～」および「狩野舞子の女バレ部！」の放送内容決定に伴う編成変更
（2020年6月19日）
「DRAGON GATE 無限大～infinity～」#537、#538、および「狩野舞子の女バレ部！」#6～#8放送内容決定に伴い、以下の通りサブタイトルを変更いたします。
6月29日（月）19:00-21:00
7月1日（水）27:00-翌5:00
7月4日（土）23:00-25:00
7月9日（木）25:00-27:00
7月10日（金）27:00-翌5:00
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #537「内容未定」
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #537「RAINBOW GATE 2020 Part 1」
7月9日（木）23:00-25:00
7月22日（水）27:00-翌5:00
7月26日（日）22:30-24:30
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #538「内容未定」
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #538「RAINBOW GATE 2020 Part 2」
7月4日（土）8:00-8:15
7月4日（土）11:30-11:45
7月4日（土）22:30-22:45
7月11日（土）8:15-8:30
7月18日（土）18:45-19:00
7月25日（土）17:45-18:00
【変更前】
狩野舞子の女バレ部！#6「内容未定」
【変更後】
狩野舞子の女バレ部！#6「スパイク編1」
7月11日（土）8:00-8:15
7月11日（土）11:30-11:45
7月11日（土）17:30-17:45
7月18日（土）8:15-8:30
7月25日（土）11:45-12:00
【変更前】
狩野舞子の女バレ部！#7「内容未定」
【変更後】
狩野舞子の女バレ部！#7「スパイク編2」
7月18日（土）8:00-8:15
7月18日（土）18:30-18:45
7月21日（火）11:45-12:00
7月25日（土）8:15-8:30
【変更前】
狩野舞子の女バレ部！#8「内容未定」
【変更後】
狩野舞子の女バレ部！#8「セッター編」
以上