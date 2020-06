本日（6/23）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 楽天」雨天中止に伴う編成変更

本日のプロ野球ファーム中継(ファイターズ)の雨天中止に伴い、以下の通り変更いたします。

6月23日(火)12:55-17:00

【変更前】

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(6.23鎌スタ)」

【変更後】

12:55-13:15 シャイニング ジャパン #21 「新嶋莉奈(ウインドサーフィン選手)」

13:15-13:30 シモ’Sキッチン! #5

13:30-14:00 VIVA!! おしえてマッスル #1

14:00-15:00 ファイターズ引退セレモニー集~あの感動をもう一度~ #1

15:00-16:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #46 「第82回大会準々決勝 日大三 vs 敦賀気比 強打者対決!横尾俊建×吉田正尚」

16:00-17:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #47 「第82回大会準決勝 日大三 vs 広陵 雨中決戦!横尾擁する強力打線×有原航平」