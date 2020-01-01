編成変更

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7月放送「全日本プロレス #420」および「DRAGON GATE 無限大#539」の放送内容決定に伴う編成変更

（2020年6月23日）

7月放送「全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #420」、「DRAGON GATE 無限大～infinity～ #539」の放送内容決定に伴い、以下の通り変更いたします。
 

7月25日（土）22:30-25:30
7月29日（水）22:30-25:30
【変更前】
全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #420 ｢内容未定
 変更後】
全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #420 ｢2020 SUMMER ACTION SERIES　7.18千葉2AWスクエア 
 
 
7月27日（月）23:00-25:00
7月29日（水）25:30-27:30
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #539 ｢内容未定
変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #539 ｢2020.7.4&5京都KBSホール
 
 
 
  
以上
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