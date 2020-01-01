7月放送「全日本プロレス #420」および「DRAGON GATE 無限大#539」の放送内容決定に伴う編成変更
（2020年6月23日）
7月放送「全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #420」、「DRAGON GATE 無限大～infinity～ #539」の放送内容決定に伴い、以下の通り変更いたします。
7月25日（土）22:30-25:30
7月29日（水）22:30-25:30
7月29日（水）22:30-25:30
【変更前】
全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #420 ｢内容未定｣
【変更後】
全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #420 ｢2020 SUMMER ACTION SERIES 7.18千葉2AWスクエア｣
7月27日（月）23:00-25:00
7月29日（水）25:30-27:30
【変更前】
7月29日（水）25:30-27:30
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #539 ｢内容未定｣
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #539 ｢2020.7.4&5京都KBSホール｣
以上