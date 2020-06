本日（6/25）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 楽天」雨天中止に伴う編成変更

本日のプロ野球ファーム中継(ファイターズ)はグラウンドコンディション不良のため中止となりました。以下の通り変更いたします。



6月25日(木)12:00-17:00

【変更前】

12:00-12:55 ごぶごぶ #364

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(6.25鎌スタ)」

【変更後】

12:00-13:00 ごぶごぶ #364

13:00-15:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #26 「北海道日本ハム vs 東京ヤクルト(2013.5.23開催) 大谷翔平 一軍初登板」

15:00-15:15 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #7

15:15-15:30 BULK UP CAMP #2

15:30-16:00 ぶらり探訪 珍湯たび #8 「岩手編(安比温泉)」

16:00-17:00 センバツプレイバック~2019ドラフト指名選手特集~ #15 「明石商[イーグルス7位・水上桂] vs 智弁和歌山[イーグルス2位・黒川史陽/ベイスターズ4位・東妻純平](2019.3.31開催)」

以上