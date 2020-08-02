7/27,8/4「痛快！明石家電視台 」放送内容変更＆8/28初回「DRAGON GATE 無限大～infinity～」#541サブタイトル変更
（2020年7月16日）
都合により7/27,8/4「痛快！明石家電視台」の放送内容を以下の通り変更いたします。
また、8/28初回放送の「DRAGON GATE 無限大～infinity～」の放送内容変更に伴い、
サブタイトルを以下の通り変更いたします。
サブタイトルを以下の通り変更いたします。
■痛快！明石家電視台 内容変更
7月27日（月）10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1295 「大集合国際結婚&ハーフSP爆笑！こてこて関西弁」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1286 「さんま芸人100人SP第4弾ミルクボーイ本格参戦」
8月4日（火）9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1295 「大集合国際結婚&ハーフSP爆笑！こてこて関西弁」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1287 「息子を好き過ぎママ親子SP今もママと添い寝!?」
■DRAGON GATE 無限大～infinity～ サブタイトル変更
8月28日（金）20:30-22:30
8月31日（月）23:00-25:00
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #541 「2020.8.12後楽園ホール」
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #541 「2020.8.2和歌山県立体育館」
※「2020.8.12後楽園ホール」は9月に放送予定
以上