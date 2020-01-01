編成変更

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8月「最先端バトル ドラゴンゲート!!」話数追加に伴う編成変更

（2020年7月20日）

8月「最先端バトル ドラゴンゲート!!」の話数追加に伴い、 以下の通り変更いたします。

 

■8/2初回放送（#76）追加
8月2日（日）12:00-12:30
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 「真木勇人の沖縄シンプルライフ」　
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #76

8月3日（月）17:30-18:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 「やんばるサーフキャンプ Day1」
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #76

8月8日（土）13:00-13:30
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 「やんばるサーフキャンプ Day2」
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #76


■8/9初回放送 子番号変更（#76⇒#77）
8月9日（日）12:00-12:30
8月10日（月）17:30-18:00
8月13日（木）14:15-14:45
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #76 
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #77


■8/16初回放送（#78）追加
8月16日（日）13:30-14:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 「沖縄本島サーフトリップ」
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #78

8月17日（月）17:30-18:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 「真木勇人の沖縄シンプルライフ」　
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #78

8月21日（金）14:00-14:30
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 「やんばるサーフキャンプ Day1」
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #78


■8/23初回放送（#79）追加
8月23日（日）21:00-21:30
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 「やんばるサーフキャンプ Day2」
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #79

8月24日（月）17:30-18:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 「沖縄本島サーフトリップ」
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #79

8月26日（水）14:30-15:00
【変更前】
沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 「真木勇人の沖縄シンプルライフ」　
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #79

■8/30初回放送 子番号変更（#77⇒#80）
8月30日（日）12:00-12:30
8月31日（月）17:30-18:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #77 
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #80
  
  
以上
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