8/14～ 男子テニスATPツアー500 ワシントン大会 開催中止に伴う編成変更

8月18日(火 )24:00-翌13:00



【変更前】

24:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第5日デイセッション>」

7:00-13:00【生】 男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第5日ナイトセッション>」 【 変更 後】

24:00-25:20 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「シティ・オープン~ワシントン~<1回戦>西岡良仁 vs D.エバンズ」

25:20-28:20 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「シティ・オープン~ワシントン~<2回戦>西岡良仁 vs D.ゴファン」

28:20-翌5:45 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「シティ・オープン~ワシントン~<3回戦>西岡良仁 vs N.キリオス」

5:45-8:00 男子テニスATPツアー ロジャー・フェデラー総選挙 「【3位タイ】2003年マスターズ・カップ~ヒューストン~<決勝>vs A.アガシ」

8:00-8:30 インフォメーション

8:30-13:00 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(8.18札幌ドーム)」