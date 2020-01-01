8月「インディカー・シリーズ」スケジュール変更及び8/9（日）高校野球特別番組の追加編成に伴う編成変更
（2020年7月31日）
8月のインディカー・シリーズ開催スケジュール変更（2レース追加）、
高校野球特別番組「あす開幕！みんなの甲子園SP～出場32校の笑顔を集めました～」の追加編成決定に伴い、
以下の通り変更いたします。
高校野球特別番組「あす開幕！みんなの甲子園SP～出場32校の笑顔を集めました～」の追加編成決定に伴い、
以下の通り変更いたします。
8月8日（土）24:30-翌6:20
【変更前】
24:30-27:30 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #421 「2020.7.25後楽園ホール」
27:30-28:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #2 ｢大分｣
28:00-翌6:20 Vリーグ 2019-20 レビュー ｢～男子～パナソニック vs サントリー(11.30パークアリーナ小牧)｣
【変更後】
24:30-27:15 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #421 「2020.7.25後楽園ホール」
27:15-翌6:20【生】 インディカー・シリーズ 2020 #7 「インディ200・アット・ミッドオハイオ レース1」
8月9日（日）18:30-翌6:00
【変更前】
18:30-22:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 埼玉西武（8.9札幌ドーム）｣
22:30-25:30 インディカー・シリーズ 2020 #6 ｢アイオワ250 レース2｣
25:30-翌5:00【生】 インディカー・シリーズ 2020 #7 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ｣
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #5 ｢旭堂南龍「大山崎合戦」｣
5:30-6:00 千客万来～がおら寄席～ #6 ｢笑福亭喬介「ねずみ」｣
【変更後】
18:30-20:30 あす開幕！みんなの甲子園SP～出場32校の笑顔を集めました～
20:30-23:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 埼玉西武（8.9札幌ドーム）｣
23:30-26:30 インディカー・シリーズ 2020 #7 「インディ200・アット・ミッドオハイオ レース1」
26:30-翌6:00【生】 インディカー・シリーズ 2020 #8 「インディ200・アット・ミッドオハイオ レース2」
8月10日（月）7:00-9:00
【変更前】
7:00-7:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #7
7:15-7:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #8
7:30-7:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #9
7:45-8:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #10
8:00-8:30 アミンカレダの美尻トレーニング #6
8:30-8:45 Stay on the Slackline1! #1 ｢スラックラックの基本｣
8:45-9:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #1
【変更後】
7:00-9:00 あす開幕！みんなの甲子園SP～出場32校の笑顔を集めました～
8月10日（月）19:30-22:30
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #7 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ｣
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #8 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ レース2｣
8月14日（金）12:00-15:00
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #7 「インディ200・アット・ミッドオハイオ」
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #7 「インディ200・アット・ミッドオハイオ レース1」
8月18日（火）10:00-13:00
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #7 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ｣
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #8 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ レース2｣
8月20日（木）24:00-27:00
【変更前】
24:00-27:00 インディカー・シリーズ 2020 #7 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ｣
【変更後】
24:00-26:20 Vリーグ 2019-20 レビュー ｢～男子～パナソニック vs サントリー(11.30パークアリーナ小牧)｣
26:20-26:40 シャイニング ジャパン #22 ｢宮下遥（女子バレーボール選手）｣
26:40-27:00 シャイニング ジャパン #19「熊谷紗希（女子サッカー選手）」
8月23日（日）24:00-翌5:30【生】
8月26日（水）17:30-22:00
9月6日（日）22:30-27:00
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #8 ｢「第104回インディ500」～インディアナポリス～｣
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #9 ｢「第104回インディ500」～インディアナポリス～｣
8月29日（土）27:00-翌7:00
【変更前】
27:00-翌5:00 OZアカデミー 女子プロレス ｢「～加藤園子25th anniversary year～OZアカデミー復活祭！」 2020.7.5新宿FACE｣
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #1 ｢桂佐ん吉「七段目」｣
5:30-6:00 千客万来～がおら寄席～ #2 ｢桂ちょうば「皿屋敷」｣
6:00‐6:15 藤原新のランテク！～目指せ！フルマラソン完走～ #1 ｢最適な準備と筋トレ法｣
6:15‐6:30 藤原新のランテク！～目指せ！フルマラソン完走～ #2 ｢無理のないフォームと“週2”練習法｣
6:30‐6:45 藤原新のランテク！～目指せ！フルマラソン完走～ #3 ｢簡単ストレッチと食事法で怪我予防｣
6:45‐7:00 藤原新のランテク！～目指せ！フルマラソン完走～ #4 ｢タイムと負荷を意識した練習法｣
【変更後】
27:00-27:30 ぶらり探訪 珍湯たび #5 ｢別府編（タダで入れる珍湯）｣
27:30‐翌7:00【生】 インディカー・シリーズ 2020 #10 「ゲートウェイ500～イリノイ～ レース1」
8月30日（日）27:30-翌7:00【生】
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #9 ｢ゲートウェイ500～イリノイ～｣
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #11 「ゲートウェイ500～イリノイ～ レース2」
8月31日（月）19:30-22:30
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #9 ｢ゲートウェイ500～イリノイ～｣
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #11「ゲートウェイ500～イリノイ～ レース2」
9月7日（月）12:30-15:30
【変更前】
インディカー・シリーズ 2020 #9 ｢ゲートウェイ500～イリノイ～｣
【変更後】
インディカー・シリーズ 2020 #10 「ゲートウェイ500～イリノイ～ レース1」
以上