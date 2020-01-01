編成変更

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8月「男子テニスATPツアーマスターズ1000 ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～」スケジュール決定に伴う編成変更

（2020年8月5日）

現地の開催スケジュール決定に伴い、以下の通り変更いたします。

8月22日（土）19:30-翌13:00
【変更前】
19:30-24:00　インディカー・シリーズ 2020 ｢「第104回インディ500」予選～インディアナポリス～｣
24:00-翌8:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第1日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第1日ナイトセッション＞｣
【変更後】
19:30-23:55　インディカー・シリーズ 2020 ｢「第104回インディ500」予選～インディアナポリス～｣ 
23:55-翌13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第1日＞｣

8月24日（月）5:30-13:00
【変更前】
5:30-8:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第2日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第2日ナイトセッション＞｣
【変更後】 
5:30-13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第2日＞｣ 

8月24日（月）24:00-翌13:00
【変更前】
24:00-翌8:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日ナイトセッション＞｣
【変更後】
24:00-翌13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日＞｣ 

8月25日（火）24:00-翌13:00
【変更前】
24:00-翌8:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日ナイトセッション＞｣
【変更後】
24:00-翌13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日＞｣ 

8月26日（水）22:00-翌13:00
【変更前】
22:00-24:00　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション③｣
24:00-翌7:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝1&2＞｣
7:00-7:30　ATPテニスマガジン #513
7:30-8:00　沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 ｢やんばるサーフキャンプ Day1｣
8:00-13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝3&4＞｣
【変更後】
22:00-26:00　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション③｣
26:00-翌13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝＞｣ 

8月27日（木）24:00-翌10:00
【変更前】
24:00-25:57　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション④｣
25:57-翌5:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝1＞｣
5:00-5:30　千客万来～がおら寄席～ #13 ｢旭堂南鷹「カール･ルイス vs ベン･ジョンソン」｣
5:30-6:00　千客万来～がおら寄席～ #14 ｢桂米團治「稽古屋」｣
6:00-6:30　千客万来～がおら寄席～ #15 ｢桂米團治「子は鎹」｣
6:30-6:57　千客万来～がおら寄席～ #16 ｢桂團治郎「看板の一」＆桂ひろば「上燗屋」｣
6:57-10:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝2＞｣
【変更後】
24:00-27:57　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション④｣ 
27:57-翌10:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝＞｣
 
以上
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