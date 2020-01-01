8月「男子テニスATPツアーマスターズ1000 ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～」スケジュール決定に伴う編成変更
（2020年8月5日）
現地の開催スケジュール決定に伴い、以下の通り変更いたします。
8月22日（土）19:30-翌13:00
【変更前】
19:30-24:00 インディカー・シリーズ 2020 ｢「第104回インディ500」予選～インディアナポリス～｣
24:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第1日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第1日ナイトセッション＞｣
【変更後】
19:30-23:55 インディカー・シリーズ 2020 ｢「第104回インディ500」予選～インディアナポリス～｣
23:55-翌13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第1日＞｣
8月24日（月）5:30-13:00
【変更前】
5:30-8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第2日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第2日ナイトセッション＞｣
【変更後】
5:30-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第2日＞｣
8月24日（月）24:00-翌13:00
【変更前】
24:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日ナイトセッション＞｣
【変更後】
24:00-翌13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日＞｣
8月25日（火）24:00-翌13:00
【変更前】
24:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日デイセッション＞｣
8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日ナイトセッション＞｣
【変更後】
24:00-翌13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日＞｣
8月26日（水）22:00-翌13:00
【変更前】
22:00-24:00 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション③｣
24:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝1&2＞｣
7:00-7:30 ATPテニスマガジン #513
7:30-8:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 ｢やんばるサーフキャンプ Day1｣
8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝3&4＞｣
【変更後】
22:00-26:00 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション③｣
26:00-翌13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝＞｣
8月27日（木）24:00-翌10:00
【変更前】
24:00-25:57 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション④｣
25:57-翌5:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝1＞｣
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #13 ｢旭堂南鷹「カール･ルイス vs ベン･ジョンソン」｣
5:30-6:00 千客万来～がおら寄席～ #14 ｢桂米團治「稽古屋」｣
6:00-6:30 千客万来～がおら寄席～ #15 ｢桂米團治「子は鎹」｣
6:30-6:57 千客万来～がおら寄席～ #16 ｢桂團治郎「看板の一」＆桂ひろば「上燗屋」｣
6:57-10:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝2＞｣
【変更後】
24:00-27:57 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション④｣
27:57-翌10:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝＞｣
以上