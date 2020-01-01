8月「男子テニスATPツアーマスターズ1000 ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～」スケジュール決定に伴う編成変更

8月24日（月）24:00-翌13:00

【変更前】

24:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日デイセッション＞｣

8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日ナイトセッション＞｣

【変更後】

24:00-翌13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第3日＞｣

24:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日デイセッション＞｣

8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜本戦第4日ナイトセッション＞｣

22:00-24:00 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション③｣

24:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝1&2＞｣



7:00-7:30 ATPテニスマガジン #513

7:30-8:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 ｢やんばるサーフキャンプ Day1｣

8:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝3&4＞｣

【変更後】

22:00- 26:00 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション③｣

26:00-翌13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準々決勝＞｣

【変更前】

24:00-25:57 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション④｣

25:57-翌5:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝1＞｣

5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #13 ｢旭堂南鷹「カール･ルイス vs ベン･ジョンソン」｣

5:30-6:00 千客万来～がおら寄席～ #14 ｢桂米團治「稽古屋」｣

6:00-6:30 千客万来～がおら寄席～ #15 ｢桂米團治「子は鎹」｣

6:30-6:57 千客万来～がおら寄席～ #16 ｢桂團治郎「看板の一」＆桂ひろば「上燗屋」｣

6:57-10:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝2＞｣

【変更後】

24:00- 27:57 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～セレクション④｣

27:57-翌10:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜準決勝＞｣

以上