8/29-30、9/5-6開催「プロ志望高校生合同練習会」生中継含む全日程放送決定に伴う編成変更
（2020年8月17日）
「プロ志望高校生合同練習会」の甲子園開催（8/29,30）の生中継及び東京ドーム開催（9/5,6）の録画放送決定に伴い、以下の通り編成変更いたします。
また、8/29開催の「Krush.116」の試合スケジュール変更に伴い、以下の通り変更いたします。
8月29日（土）10:45-22:30
【変更前】
10:45-11:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #44
11:00-11:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #45
11:15-11:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #46
11:30-12:00 インフォメーション
12:00-12:30 ATPテニスマガジン #514
12:30-12:45 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #5 ｢濃厚！漢(おとこ)牛丼｣
12:45-12:55 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #6 ｢燃える！情熱のトマトパエリア｣
12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 横浜DeNA（8.29鎌スタ）｣
17:00-17:10 肉体改造TV #12 ｢骨盤をきれいに整える｣
17:10-22:30【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.116 2020.8.29後楽園ホール｣
【変更後】
10:45-10:55 西村いちか ゴルフ大好き!! #44
10:55-17:00【生】 プロ志望高校生合同練習会 「甲子園球場 第1日（2020.8.29開催）」
17:00-17:30 インフォメーション
17:30-17:40 肉体改造TV #12 ｢骨盤をきれいに整える｣
17:40-21:30【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.116 2020.8.29後楽園ホール｣
21:30-21:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #45
21:45-22:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #46
22:00-22:30 ATPテニスマガジン #514
8月30日（日）8:30-17:00
【変更前】
8:30-11:00 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～ニューヨーク～＜ダブルス決勝＞｣
11:00-11:30 インフォメーション
11:30-11:45 SUNDAYスマイルGOLF #62
11:45-12:00 SUNDAYスマイルGOLF #63
12:00-12:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #80
12:30-12:45 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #7 ｢地獄の揚げ出し肉豆腐｣
12:45-12:55 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #8 ｢コク爆発ハヤシライス｣
12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 横浜DeNA（8.30鎌スタ）｣
【変更後】
8:30-9:00 インフォメーション
9:00-17:00【生】 プロ志望高校生合同練習会 「甲子園球場 第2日（2020.8.30開催）」
9月3日（木）27:00-翌7:30
【変更前】
GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 楽天（9.3札幌ドーム）｣
【変更後】
プロ志望高校生合同練習会 「甲子園球場 第1日（2020.8.29開催）」
9月4日（金）22:30-27:00
【変更前】
22:30-26:30 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 楽天（9.4鎌スタ）｣
26:30-27:00 ぶらり探訪 珍湯たび #1 ｢和歌山編｣
【変更後】
22:30-27:00 プロ志望高校生合同練習会 「甲子園球場 第2日（2020.8.30開催）」
9月13日（日）28:00-翌9:00
【変更前】
28:00-翌7:30 GAORA SPORTSセレクション
7:30-8:00 島RUN #33 ｢沖縄県・読谷＆恩納エリアをRUN｣
8:00-8:30 島RUN #34 ｢鹿児島県・種子島で歴史探訪RUN｣
8:30-9:00 アミンカレダの美尻トレーニング #6
【変更後】
28:00-翌9:00 プロ志望高校生合同練習会 「東京ドーム 第1日（2020.9.5開催）」
9月14日（月）13:00-18:25
【変更前】
13:00-16:00 GAORA SPORTSセレクション
16:00-18:25 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ムチュア・マドリード・オープン＜本戦第1日＞｣
【変更後】
13:00-18:00 プロ志望高校生合同練習会 「東京ドーム 第2日（2020.9.6開催）」
18:00-18:25 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 ｢真木勇人の沖縄シンプルライフ｣
以上