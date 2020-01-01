編成変更

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9月20日初回放送 インディカー特番 番組タイトル変更

（2020年9月7日）

表題の件、都合により番組タイトルの変更が決定しましたので、以下のとおり変更いたします。
 

9月20日（日）10:30-12:30
9月28日（月）7:00-9:00
10月2日（金）13:30-15:30
10月25日（日）26:00-28:00
【変更前】
インディカー前半戦プレイバック～リモート座談会に琢磨選手も緊急参戦!?～
変更後】
緊急特番 佐藤琢磨2度目のインディ500制覇を語る！
以上
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