9/19（土）ATPローマ大会 準々決勝 試合スケジュール変更に伴う編成変更
（2020年9月8日）
ATPローマ大会＜準々決勝＞の試合開催スケジュール変更に伴い、以下の通り変更いたします。
9月19日（土）19:00～翌7:30
【変更前】
19:00-25:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝1&2＞｣
25:00-25:30 島RUN #33 ｢沖縄県・読谷＆恩納エリアをRUN｣
25:30-26:00 島RUN #34 ｢鹿児島県・種子島で歴史探訪RUN｣
26:00-翌7:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝3&4＞｣
【変更後】
19:00-26:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝1～3＞」
26:30-27:00 島RUN #33 ｢沖縄県・読谷＆恩納エリアをRUN｣
27:00-27:30 島RUN #34 ｢鹿児島県・種子島で歴史探訪RUN｣
27:30-翌7:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝4＞」
以上