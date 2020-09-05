9/22～ATPハンブルク大会スケジュール決定、及び10月「最先端バトルドラゴンゲート!!」放送スケジュール変更に伴う編成変更
（2020年9月10日）
表題の件、ATPハンブルク大会のスケジュール決定に伴い、以下のとおり編成変更いたします。
また、9、10月の「最先端バトル ドラゴンゲート!!」の放送スケジュールが変更となりましたので、以下のとおり変更いたします。
9月21日（月）8:30-9:00
【変更前】
8:30-9:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣
【変更後】
8:30‐9:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #83
9月22日（火）6:00-9:00
【変更前】
6:00-8:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #542 ｢2020.8.12後楽園ホール｣
8:00-8:30 千客万来～がおら寄席～ #1 ｢桂佐ん吉「七段目」｣
8:30-8:45 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #1
8:45-9:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #2
【変更後】
6:00-9:00 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜本戦第1日＞」
9月22日（火）13:30-翌8:00
【変更前】
13:30-18:00【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（9.22甲子園）｣
18:00‐翌8:00 GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
13:30‐17:30【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（9.22甲子園）｣
17:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜本戦第2日＞」
7:00‐7:30 千客万来～がおら寄席～ #1 ｢桂佐ん吉「七段目」｣
7:30‐7:45 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #1
7:45‐8:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #2
9月23日（水）21:30-翌8:00
【変更前】
21:30-翌8:00 GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
21:30‐翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜本戦第3日＞」
7:00‐7:30 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #1 ｢宮崎｣
7:30‐8:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #2 ｢大分｣
9月24日（木）13:00-15:30
【変更前】
GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン セレクション①」
9月24日（木）18:00-翌8:00
【変更前】
18:00-翌8:00 GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
18:00‐18:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #83
18:30-18:50 シャイニング ジャパン #17 「馬瓜エブリン（女子バスケットボール選手）」
18:50-19:10 シャイニング ジャパン #18 「池透暢（車いすラグビー選手）」
19:10-19:30 シャイニング ジャパン #19 「熊谷紗希（女子サッカー選手）」
19:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜本戦第4日＞」
7:00-7:30 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #3 ｢福岡｣
7:30-8:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #4 ｢鹿児島｣
9月25日（金）13:00-15:30
【変更前】
GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン セレクション②」
9月25日（金）18:00-翌8:00
【変更前】
18:00-26:30 GAORA SPORTSセレクション
26:30-27:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #1 ｢宮崎｣
27:00-27:30 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #2 ｢大分｣
27:30-28:00 ATPテニスマガジン #517
28:00-翌8:00 GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
18:00‐18:30 ATPテニスマガジン #517
18:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜準々決勝＞」
7:00-7:30 島RUN #33 ｢沖縄県・読谷＆恩納エリアをRUN｣
7:30-8:00 島RUN #34 ｢鹿児島県・種子島で歴史探訪RUN｣
9月26日（土）19:00-26:00
【変更前】
19:00-25:00 GAORA SPORTSセレクション
25:00-26:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2020
【変更後】
19:00-20:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2020
20:00-20:27 最先端バトル ドラゴンゲート!! #83
20:27-26:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜準決勝＞」
9月26日（土）26:57-翌8:00
【変更前】
26:57-翌8:00 GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
26:57-27:30 ぶらり探訪 珍湯たび #12 ｢東京編（銭湯）」
27:30-翌6:00 インディカー・シリーズ 2020 #11 ｢インディ200・アット・ミッドオハイオ レース2｣
6:00-8:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #542 ｢2020.8.12後楽園ホール｣
9月27日（日）12:00-12:30
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #83
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #84
9月27日（日）18:00-26:30
【変更前】
18:00-20:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #543 ｢2020.9.9後楽園ホール｣
20:00-26:30 GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
18:00-18:15 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣
18:15-18:30 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #2 ｢瞬殺！無敵のカルボナーラ｣
18:30-18:45 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #3 ｢ 想い出ごろごろ！哀愁の塩麹レモンちゃんこ鍋」
18:45-22:45【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜決勝＞」
22:45-23:05 シャイニング ジャパン #13 「井谷俊介（パラ陸上選手） 前編」
23:05-23:25 シャイニング ジャパン #14 「井谷俊介（パラ陸上選手） 後編」
23:25-23:45 シャイニング ジャパン #15 「高松佑圭（パラ陸上選手）」
23:45-24:15 島RUN＃35 「鹿児島県・種子島で宇宙＆自然体感RUN」
24:15-24:30 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #4 「ご飯が止まらない！イカのみぞれ煮定食」
24:30-26:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #543 ｢2020.9.9後楽園ホール｣
9月28日（月）13:00-15:30
【変更前】
GAORA SPORTSセレクション
【変更後】
男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン＜決勝＞」
9月28日（月）17:30-18:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #83
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #84
10月1日（木）27:00-27:30
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #83
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #84
10月4日（日）13:30-18:30
【変更前】
13:30-18:30 プロ志望高校生合同練習会 ｢東京ドーム 第1日（2020.9.5開催）｣
【変更後】
13:30-17:00 プロ志望高校生合同練習会 ｢東京ドーム 第1日（2020.9.5開催）｣
17:00-18:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #16 「第79回大会準々決勝 帝京 vs 広陵 帝京打線×広陵エース・野村祐輔」
18:00-18:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #85
10月7日（水）27:00-27:30
【変更前】
27:00-27:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #8 ｢首はレスラーの生命線｣
27:15-27:30 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #9 ｢強いレスラーは下半身から｣
【変更後】
27:00-27:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #85
10月8日（木）27:30-28:00
【変更前】
ぶらり探訪 珍湯たび #4 ｢大分編｣
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #85
10月11日（日）12:00‐12:30
10月12日（月）12:30‐13:00
10月13日（火）24:30‐25:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #84
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #86
10月18日（日）11:30‐12:00
10月19日（月）23:30‐24:00
10月23日（金）17:30‐18:00
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #85
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #87
10月25日（日）10:30‐11:00
10月30日（金）16:00‐16:30
10月31日（土）8:00‐8:30
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #86
【変更後】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #87
以上