編成変更

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9/26初回放送「K-1 WORLD GP」子番号変更に伴う編成変更

（2020年9月15日）

表題の件、都合により以下の通り子番号を変更いたします
 

9月26日（土）11:00-17:00
10月2日（金）17:30-23:30
10月12日（月）17:30-23:30
【変更前】
K-1 WORLD GP #30 「K-1 WORLD GP 2020 JAPAN　9.22エディオンアリーナ大阪」
 変更後】
K-1 WORLD GP #28 「K-1 WORLD GP 2020 JAPAN　9.22エディオンアリーナ大阪」
 

以上
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