10/2、3 インディカー・シリーズ開催スケジュール決定に伴う編成変更
（2020年9月18日）
インディカー・シリーズ 2020（ハーベスト・グランプリ）の開催スケジュール決定に伴い、
以下の通り、編成変更いたします。
10月2日（金）28:00-翌7:30
【変更前】
28:00-翌7:30【生】 インディカー・シリーズ 2020 #12 ｢ハーベスト・グランプリ～インディアナポリス～ レース1｣
【変更後】
28:00‐28:30 ぶらり探訪 珍湯たび #4 ｢大分編｣
28:30‐翌7:30【生】 インディカー・シリーズ 2020 #12 ｢ハーベスト・グランプリ～インディアナポリス～ レース1｣
10月3日（土）27:30-翌7:30
【変更前】
27:30-28:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣
28:00‐翌7:30【生】 インディカー・シリーズ 2020 #13 ｢ハーベスト・グランプリ～インディアナポリス～ レース2｣
【変更後】
27:30‐翌6:00【生】 インディカー・シリーズ 2020 #13 ｢ハーベスト・グランプリ～インディアナポリス～ レース2｣
6:00-6:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN #25 ｢香川県・小豆島をRUN パート1｣
6:30-7:00 オリエンタルバイオ presents 島RUN #26 ｢香川県・小豆島をRUN パート2｣
7:00-7:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN #27 ｢香川県・豊島をRUN｣
以上