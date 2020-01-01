10/26～ 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～」開催スケジュール決定に伴う編成変更
（2020年10月8日）
現地の開催スケジュール決定に伴い、以下の通り編成変更いたします。
10月26日（月）20:55-翌7:00
【変更前】
20:55-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第1日＞｣
【変更後】
20:55-21:25 ろくでなしミトリズ #35
21:25-21:55 ろくでなしミトリズ #36
21:55-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第1日＞｣
10月27日（火）17:30-翌7:00
【変更前】
17:30-21:30【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 中日（10.27甲子園）｣
21:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第2日＞｣
【変更後】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 中日（10.27甲子園）｣
22:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第2日＞｣
10月28日（水）17:30-翌7:00
【変更前】
17:30-21:30【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 中日（10.28甲子園）｣
21:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第3日＞｣
【変更後】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 中日（10.28甲子園）｣
22:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第3日＞｣
10月29日（木）17:30-翌7:00
【変更前】
17:30-21:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs オリックス（10.29札幌ドーム）｣
21:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第4日＞｣
【変更後】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs オリックス（10.29札幌ドーム）｣
22:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜本戦第4日＞｣
10月30日（金）17:30-翌7:00
【変更前】
17:30-21:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs オリックス（10.30札幌ドーム）｣
21:30-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜準々決勝＞｣
【変更後】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs オリックス（10.30札幌ドーム）｣
22:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜準々決勝＞｣
10月31日（土）20:57-27:00
【変更前】
20:57-27:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜準決勝＞｣
【変更後】
20:57-21:27 島RUN #39 ｢沖縄県・南海岸の絶景 南城市をRUN｣
21:27-21:57 島RUN #40 ｢沖縄県・那覇市 泊港から国際通りをRUN｣
21:57-27:00【生】 男子テニスATPツアー500 ｢エルステ・バンク・オープン500～ウィーン～＜準決勝＞｣
以上