編成変更

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プロ野球｢阪神 vs 東京ヤクルト」（10/17中止分）放送決定に伴う編成変更

（2020年10月17日）

本日（10/17）雨天中止となりました「阪神 vs 東京ヤクルト」の追加日程が、
10/19（月）に決定となりましたので、以下の通り編成変更いたします。
  
10月19日（月）17:30-22:30
【変更前】
17:30-22:30　プロ志望高校生合同練習会 ｢東京ドーム 第2日（2020.9.6開催）｣
【変更後】
17:30-22:30【生】　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 東京ヤクルト（10.19甲子園）｣
  
 
以上
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