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12/20 「よしもと新喜劇」#1473 サブタイトル&子番号変更

（2020年11月17日）

表題の件、都合によりサブタイトルと子番号を以下の通り変更いたしします。


12月20日（日）11:30-13:30
【変更前】
よしもと新喜劇 #1473 「秋のすち子2時間SP」
【変更後】
よしもと新喜劇 #1480 「冬も大暴れ！すち子の2時間SP


以上
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