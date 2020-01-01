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12/13、26放送「K-1 WORLD GP」#30　サブタイトル変更

（2020年11月20日）

表題件、大会発表に伴い、以下通りサブタイトルを変更します。

12月13日（日）13:30-21:30【生】
12月26日（土）13:30-21:00
【変更前】
K-1 WORLD GP #30 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN　12.13両国国技館｣
【変更後】
K-1 WORLD GP #30 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN　～K-1冬の大一番～　12.13両国国技館｣  
以上
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