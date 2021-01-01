編成変更

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1月放送「シャイニング ジャパン」内容変更

（2020年11月30日）

都合により、以下の通り内容を変更して放送いたします。

2021年1月16日（土）7:40-8:00
【変更前】
シャイニング ジャパン #2 「村主章枝（フィギュアスケーター） 前編」
【変更後】
シャイニング ジャパン #13 ｢井谷俊介（パラ陸上選手） 前編｣

2021年1月17日（日）7:40-8:00
【変更前】
シャイニング ジャパン #3 「村主章枝（フィギュアスケーター） 後編」
【変更後】
シャイニング ジャパン #14 「井谷俊介（パラ陸上選手）後編」
 
以上
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