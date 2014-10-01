編成変更

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1/9「ファイターズ新人合同自主トレ2021」放送決定に伴う編成変更

（2020年12月26日）

表題の件、2021年1月9日に「ファイターズ新人合同自主トレ2021」の放送が決定しましたので、以下の通り編成変更いたします。
 

2021年1月9日（土）10:00‐12:00
【変更前】
10:00‐12:00　レジェンド・オブ・ファイターズ #27 ｢北海道日本ハム vs 阪神(2016.6.12開催)　交流戦初　大谷翔平リアル二刀流｣
【変更後】
10:00‐12:00【生】　ファイターズ新人合同自主トレ2021 「（1.9鎌スタ）

2021年1月9日（土）17:30‐25:15
【変更前】
17:30-23:15　北海道日本ハムファイターズ ファンフェスティバル2020 ｢（12.6札幌ドーム）｣
23:15-25:15　レジェンド・オブ・ファイターズ #16 ｢北海道日本ハム vs 東北楽天（2014.10.1開催）　ファイターズ一筋21年金子誠　有終の美で現役生活に幕｣
【変更後】
17:30-22:30 北海道日本ハムファイターズ ファンフェスティバル2020 ｢（12.6札幌ドーム）｣
22:30‐24:30　ファイターズ新人合同自主トレ2021 （1.9鎌スタ）
24:30‐25:00　ぶらり探訪 珍湯たび #3 ｢熱海編｣
25:00‐25:15　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣

2021年2月1日（月）6:00‐8:00
【変更前】
レジェンド・オブ・ファイターズ #27 ｢北海道日本ハム vs 阪神(2016.6.12開催)　交流戦初　大谷翔平リアル二刀流｣
【変更後】
ファイターズ新人合同自主トレ2021 （1.9鎌スタ）
 
以上
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