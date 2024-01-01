1/24「K-1 WORLD GP」開催延期に伴う編成変更 他
（2021年1月12日）
表題の件、
①1/24「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN 代々木第一体育館大会」の開催延期
②1/26～31「GAORAプロ野球中継セレクション（ファイターズ）」の放送内容決定
③2月「最先端バトル ドラゴンゲート!!」放送スケジュール変更
に伴い、以下の通り編成変更いたします。
1月24日（日）14:00-21:00
【変更前】
14:00-16:00【生】 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～パナソニック vs JT広島（1.24パナソニックアリーナ）｣
16:00-21:00【生】 K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ｢～K'FESTA.4～ 1.24国立代々木競技場第一体育館｣
【変更後】
14:00-17:00【生】 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～パナソニック vs JT広島（1.24パナソニックアリーナ）｣
17:00-18:00 男子テニスATPツアー2020総集編
18:00-21:00 KLPGAハナ金融グループチャンピオンシップ ｢＜最終日＞｣
1月26日（火）11:30-16:00
【変更前】
GAORAプロ野球中継セレクション（ファイターズ） #1 ｢内容未定｣
【変更後】
GAORAプロ野球中継2020セレクション（ファイターズ） #1 ｢7.2 北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク 野村大活躍！プロ初のサヨナラ打！｣
1月27日（水）11:30-16:00
【変更前】
11:30-16:00 GAORAプロ野球中継セレクション（ファイターズ） #2 ｢内容未定｣
【変更後】
11:30-15:00 GAORAプロ野球中継2020セレクション（ファイターズ） #2 ｢7.28 北海道日本ハム vs オリックス 上沢 大ケガを乗り越えて復活の白星｣
15:00-16:00 北海道日本ハムファイターズSP キャンプから始まる夢物語
1月28日（木）11:30-16:00
【変更前】
11:30-16:00 GAORAプロ野球中継セレクション（ファイターズ） #3 ｢内容未定｣
【変更後】
11:30-15:00 GAORAプロ野球中継2020セレクション（ファイターズ） #3 ｢10.10 北海道日本ハム vs オリックス エース・有原 今季初完封」
15:00-16:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #47 ｢第82回大会準決勝 日大三 vs 広陵 雨中決戦！横尾擁する強力打線×有原航平｣
1月29日（金）18:00-25:30
【変更前】
18:00-25:30 K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ｢～K'FESTA.4～ 1.24国立代々木競技場第一体育館｣
【変更後】
18:00-24:30 K-1 WORLD GP #30 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ～K-1冬の大一番～ 12.13両国国技館｣
24:30-25:30 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #47 「第82回大会準決勝 日大三 vs 広陵 雨中決戦！横尾擁する強力打線×有原航平」
1月31日（日）17:00-21:30
【変更前】
17:00-21:30 GAORAプロ野球中継セレクション（ファイターズ） #4 ｢内容未定｣
【変更後】
17:00‐20:15 GAORAプロ野球中継2020セレクション（ファイターズ） #4 ｢10.31 北海道日本ハム vs オリックス 浦野 涙の3球三振」
20:15‐20:30 BULK UP CAMP #6
20:30‐21:30 センバツプレイバック～2020ドラフト指名選手特集～ #1 ｢駒大苫小牧[ファイターズ1位・伊藤大海] vs 創成館（2014.3.22開催）｣
2月9日（火）18:00‐25:30
【変更前】
18:00-25:30 K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ｢～K'FESTA.4～ 1.24国立代々木競技場第一体育館｣
【変更後】
18:00-19:00 北海道日本ハムファイターズSP キャンプから始まる夢物語
19:00-24:00 ファイターズキャンプLIVE 2021 ｢2.8｣
24:00-25:30 進化し続ける佐藤琢磨 2020から2021へ～Takuma Club Meeting 2020～
2月28日（日）18:00-18:30
【変更前】
最先端バトル ドラゴンゲート!! #100
【変更後】
ATPテニスマガジン #535
以上