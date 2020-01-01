2/6（土）Bリーグ｢琉球 vs 北海道｣ 試合開始時間変更に伴う編成変更
（2021年1月26日）
表題の件、2月6日（土）開催のBリーグ ｢琉球 vs 北海道｣ の試合開始時間変更に伴い、以下の通り編成変更します。
2月6日（土）16:30-22:30
【変更前】
16:30-16:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #51 ｢宮崎編①｣
16:45-17:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #52 ｢宮崎編②｣
17:00-17:15 SUNDAYスマイルGOLF #65
17:15-17:30 SUNDAYスマイルGOLF #66
17:30-18:00 インフォメーション
18:00-18:30 ATPテニスマガジン #532
18:30-19:00 熱激キングス！ presented by 全保連 #31
19:00-22:00【生】 Bリーグ2020-21 ｢＜第20節＞琉球ゴールデンキングス vs レバンガ北海道（2.6沖縄市体育館）｣
22:00-22:30 スサノオノミカタ #1
【変更後】
16:30-16:45 SUNDAYスマイルGOLF #65
16:45-17:00 SUNDAYスマイルGOLF #66
17:00-17:30 インフォメーション
17:30-18:00 熱激キングス！ presented by 全保連 #31
18:00-21:00【生】 Bリーグ2020-21 ｢＜第20節＞琉球ゴールデンキングス vs レバンガ北海道（2.6沖縄市体育館）｣
21:00-21:30 スサノオノミカタ #1
21:30-21:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #51 ｢宮崎編①｣
21:45-22:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #52 ｢宮崎編②｣
22:00-22:30 ATPテニスマガジン #532
以上