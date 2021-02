表題の件、2/27(土)開催「Krush.122」の大会当日スケジュール変更に伴い、

以下の通り編成変更いたします。

-

-

2月27日(土)17:15-22:00

【変更前】

17:15-17:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #54 「宮崎編④」

17:30-17:45 YAMATOの元気めしキッチン!Round 3 #1 「超刺激的!KING OF 青椒肉絲」

17:45-21:30【生】 究極KOバトル Krush 「Krush.122 2021.2.27後楽園ホール」

21:30-21:45 BULK UP CAMP #9

21:45-22:00 BULK UP CAMP #10

【変更後】

17:15-21:00 【生】 究極KOバトル Krush 「Krush.122 2021.2.27後楽園ホール」



21:00-21:15 BULK UP CAMP #9

21:15-21:30 BULK UP CAMP #10