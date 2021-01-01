2/27 Krush.122【生】当日スケジュール変更に伴う編成変更
（2021年2月12日）
表題の件、2/27（土）開催「Krush.122」の大会当日スケジュール変更に伴い、
以下の通り編成変更いたします。
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2月27日（土）17:15-22:00
【変更前】
17:15-17:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #54 ｢宮崎編④｣
17:30-17:45 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣
17:45-21:30【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.122 2021.2.27後楽園ホール｣
21:30-21:45 BULK UP CAMP #9
21:45-22:00 BULK UP CAMP #10
【変更後】
17:30-17:45 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣
17:45-21:30【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.122 2021.2.27後楽園ホール｣
21:30-21:45 BULK UP CAMP #9
21:45-22:00 BULK UP CAMP #10
【変更後】
17:15-21:00【生】 究極KOバトル Krush ｢Krush.122 2021.2.27後楽園ホール｣
21:00-21:15 BULK UP CAMP #9
21:15-21:30 BULK UP CAMP #10
21:15-21:30 BULK UP CAMP #10
21:30-21:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #54 ｢宮崎編④｣
21:45-22:00 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣
21:45-22:00 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣