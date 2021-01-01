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3/19 「第93回選抜高等学校野球大会」 サブタイトル追加

（2021年2月25日）

表題の件、以下の通りサブタイトルを追加いたします。

3月19日（金）8:54-18:30【生】
【変更前】
第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第1日＞▽第1試合10:00▽第2試合12:40▽第3試合15:20｣
【変更後】
第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第1日＞▽開会式9:00▽第1試合10:00▽第2試合12:40▽第3試合15:20」
 
 
 
以上
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