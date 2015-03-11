編成変更

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3/11,15放送「よしもと新喜劇」放送内容変更

（2021年3月5日）

表題の件、都合により放送内容を以下の通り変更いたします。
 

3月11日（木）11:30-12:30
【変更前】
よしもと喜劇 #1247 「恋はイバラ（井原）の道!?
【変更後】
よしもと喜劇 #1051 「おいしい恋人!?

3月15日（月）11:30-12:30
【変更前】
よしもと喜劇 #1312 「金あっての物種!?
【変更後】
よしもと喜劇 #1059 「難局物語!?
  
 
以上
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