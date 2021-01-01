3/19～「みんなの甲子園」及び「第93回選抜高等学校野球大会」ほか 編成変更
（2021年3月8日）
表題の件、
① 3/19「みんなの甲子園」放送休止及び3/20以降子番号＆放送時間変更
② 3/19～28「第93回選抜高等学校野球大会」放送開始時間変更
③ 3/30「男子テニスATPツアー2021 マイアミ・オープン」放送開始時間変更
に伴い、以下の通り編成変更いたします。
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3月19日（金）8:30-18:30
【変更前】
8:30-8:54 みんなの甲子園 #1
8:54-18:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第1日＞▽開会式9:00▽第1試合10:00▽第2試合12:40▽第3試合15:20｣
【変更後】
8:30-8:53 シャイニング ジャパン #6 ｢船木勇佑（縄跳びパフォーマー）｣
8:53-18:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第1日＞▽開会式9:00▽第1試合10:00▽第2試合12:40▽第3試合15:20｣
3月20日（土）8:00-17:30
【変更前】
8:00-8:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #55 ｢宮崎編⑤｣
8:15-8:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #56 ｢宮崎編⑥｣
8:30-8:54 みんなの甲子園 #2
8:54-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第2日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
8:00-8:20 西村いちか ゴルフ大好き!! #55 ｢宮崎編⑤｣
8:20-8:53 みんなの甲子園 #1
8:53-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第2日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月21日（日）8:25-17:00
【変更前】
8:25-8:54 みんなの甲子園 #3
8:54-17:00【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第3日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
8:25-8:53 みんなの甲子園 #2
8:53-17:00【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第3日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月22日（月）6:00-17:30
【変更前】
6:00-8:25 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～堺 vs サントリー（3.7日本製鉄堺体育館）｣
8:25-8:54 みんなの甲子園 #4
8:54-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第4日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
6:00-8:18 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～堺 vs サントリー（3.7日本製鉄堺体育館）｣
8:18-8:53 みんなの甲子園 #3
8:53-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第4日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月23日（火）6:00-17:30
【変更前】
6:00-8:30 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～堺 vs ジェイテクト（3.13堺市金岡公園体育館）｣
8:30-8:54 みんなの甲子園 #5
8:54-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第5日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
6:00-8:18 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～堺 vs ジェイテクト（3.13堺市金岡公園体育館）｣
8:18-8:53 みんなの甲子園 #4
8:53-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第5日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月24日（水）6:00-17:30
【変更前】
6:00-8:30 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～堺 vs ジェイテクト（3.14堺市金岡公園体育館）｣
8:30-8:54 みんなの甲子園 #6
8:54-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第6日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
6:00-8:18 Vリーグ 2020-21 ｢～男子～堺 vs ジェイテクト（3.14堺市金岡公園体育館）｣
8:18-8:53 みんなの甲子園 #5
8:53-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第6日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月24日（水）23:50-翌17:30
【変更前】
23:50-翌8:30【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第1日＞｣
8:30-8:54 みんなの甲子園 #7
8:54-17:30【生】第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第7日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
23:50-翌8:18【生】男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第1日＞｣
8:18-8:53 みんなの甲子園 #6
8:53-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第7日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月25日（木）23:50-翌17:30
【変更前】
23:50-翌8:30【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第2日＞｣
8:30-8:54 みんなの甲子園 #8
8:54-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第8日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
【変更後】
23:50-翌8:18【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第2日＞｣
8:18-8:53 みんなの甲子園 #7
8:53-17:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第8日＞▽第1試合9:00▽第2試合11:40▽第3試合14:20｣
3月26日（金）23:50-翌19:30
【変更前】
23:50-翌8:00【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第3日＞｣
8:00-8:24 みんなの甲子園 #9
8:24-19:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第9日 準々決勝＞▽第1試合8:30▽第2試合11:10▽第3試合13:50▽第4試合16:30｣
【変更後】
23:50-翌7:53【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第3日＞｣
7:53-8:23 みんなの甲子園 #8
8:23-19:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第9日 準々決勝＞▽第1試合8:30▽第2試合11:10▽第3試合13:50▽第4試合16:30｣
3月29日（月）10:25-翌16:30
【変更前】
10:25-10:54 みんなの甲子園 #10
10:54-16:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第10日 準決勝＞▽第1試合11:00▽第2試合13:40｣
【変更後】
10:25-10:53 みんなの甲子園 #9
10:53-16:30【生】 第93回選抜高等学校野球大会 ｢＜第10日 準決勝＞▽第1試合11:00▽第2試合13:40｣
3月29日（月）23:50-翌13:30
【変更前】
23:50-翌13:00【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第6日＞｣
13:00-13:30 みんなの甲子園 #11
【変更後】
23:50-翌12:55【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第6日＞｣
12:55-13:30 みんなの甲子園 #10
3月30日（火）23:30-翌12:00
【変更前】
23:30-24:00 ぶらり探訪 珍湯たび #6 ｢別府編（こんなところにある珍湯）｣
24:00-24:30 ATPテニスマガジン #539
24:30-24:50 シャイニング ジャパン #21 ｢新嶋莉奈（ウインドサーフィン選手）｣
24:50-翌11:35【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第7日＞｣
11:35-12:00 みんなの甲子園 #12
【変更後】
23:30-23:50 シャイニング ジャパン #21 ｢新嶋莉奈（ウインドサーフィン選手）｣
23:50-翌11:25【生】 男子テニスATPツアー2021 ｢マイアミ・オープン＜本戦第7日＞｣
11:25-12:00 みんなの甲子園 #11
4月6日（火）11:30-16:00
【変更前】
みんなの甲子園 ｢#6～#12｣
【変更後】
みんなの甲子園 ｢#6～#11｣
以上