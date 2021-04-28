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4/28(水)「2021 JリーグYBCルヴァンカップ」対戦カード確定に伴うサブタイトル変更

（2021年3月11日）

表題の件、対戦カード確定に伴い、以下の通りサブタイトルを変更いたします。

4月28日（水）18:50-22:00【生】
【変更前】
2021 JリーグYBCルヴァンカップ ｢グループステージ　第4節　対戦カード未定｣
【変更後】
2021 JリーグYBCルヴァンカップ ｢グループステージ　第4節　横浜FC vs 柏｣  
以上
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