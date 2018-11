「アジアウインターベースボールリーグ」NPB選抜戦を中心に5試合を生中継！

2018©CPBL ALL RIGHTS RESERVED

GAORA SPORTSは、過去山田哲人(東京ヤクルト)、岩貞祐太(阪神)、吉田正尚(オリックス)、そして今年の日本シリーズでMVPを獲得した甲斐拓也(福岡ソフトバンク)らが出場し、飛躍のきっかけをつかんだ[2018アジアウインターベースボールリーグ in 台湾]の模様を、NPB選抜チームの戦いを中心に5試合生中継します。

若手選手の育成を目的に開催される「アジアウインターベースボールリーグ」がいよいよ11月24日(土)に。日本(2チーム)、台湾、韓国のプロ野球選抜、そして日本の社会人野球チーム所属選手で構成されたJABA選抜チームを加えた5チームで争われ、各国の有望な若手選手がしのぎを削ります。

今大会、日本からはイースタン選抜・村上宗隆(東京ヤクルト)や安田尚憲(千葉ロッテ)ら2017年ドラフト1位ルーキー、さらに来季先発ローテーション入りを狙うウエスタン選抜・石川翔(中日)やK-鈴木(オリックス)など、注目の若手選手が出場!

GAORA SPORTSでは、この「アジアウインターベースボールリーグ」のNPB選抜戦を中心に5試合を生中継!BSスカパー!&スカチャン1、日テレジータスと合わせて計15試合放送いたします。球界の未来を担う選手たちの活躍をお見逃しなく!

<放送概要>

2018アジアウインターベースボールリーグ in 台湾

NPBイースタン・リーグ選抜 vs NPBウエスタン・リーグ選抜

12月5日(水)ひる1:00~午後5:00[生中継]

12月5日(水)よる7:00~よる11:00[再放送]

韓国プロ野球選抜 vs NPBイースタン・リーグ選抜

12月9日(日)よる7:00~よる11:00[生中継]

韓国プロ野球選抜 vs NPBウエスタン・リーグ選抜

12月13日(木)よる7:00~よる11:00[生中継]

<3位決定戦>

12月16日(日)ひる1:00~午後5:00[生中継]

<優勝決定戦>

12月16日(日)よる7:00~よる11:00[生中継]

GAORA SPORTS 、日テレジータス、スカパー!で計15試合放送!

◆BSスカパー!&スカチャン1 11/25(日)ひる1時~ 7試合

◆日テレジータス 12/7(金)よる7時~ 3試合



※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/baseball/2733440)をご参照ください。

(PDF形式 257KB)