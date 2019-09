ありがとう、田中賢介！きょうから「GAORAプロ野球中継」内で引退企画の放送がスタート！

©Hokkaido Nippon-Ham Fighters

GAORA SPORTSでは、今シーズン限りでの現役引退を表明している北海道日本ハムファイターズ・田中賢介選手の引退企画を9月6日(金)から「GAORAプロ野球中継」の試合開始前にお届けします。

ファイターズ戦公式戦ホームゲーム全試合を試合開始30分前から完全生中継するGAORA SPORTSでは、きょうの試合開始前から賢介選手の野球人生を振り返るとともに、当時を知る関係者たちが賢介選手との思い出を語る引退企画をお届けします。

第1話は中学時代からの無二の親友でもある鶴岡慎也選手が登場。その他、高校時代の先輩である村田修一氏(現巨人軍コーチ)やファイターズOBの金子誠コーチなど賢介選手の野球人生に欠かせない人物がその思いを吐露。長きにわたって鉄壁の二遊間を組んだ金子誠コーチは共に買い物に出かけた際におきたあるエピソードを披露してくれます!

またGAORA SPORTSでは9月27日(金)に予定されている田中選手の引退試合をセレモニーまで生中継!

ファイターズが誇るレジェンドの最後の雄姿をGAORA SPORTSでご堪能ください。





■番組タイトル :GAORAプロ野球中継



■放送日時 ※全試合、 試合開始30分前から試合終了まで完全生中継



vs オリックス

9月6日(金) 午後5:30 ~/9月7日(土) ひる1:30 ~/9月8日(日) ひる1:30 ~

vs 千葉ロッテ

9月10日(火) 午後5:30 ~

vs 楽天

9月11日(水) 午後5:30 ~/9月12日(木) 午後5:30 ~

vs 福岡ソフトバンク

9月14日(土) ひる1:30 ~/9月15日(日) ひる0:30 ~/9月16日(月) ひる1:30 ~

vs オリックス

9月26日(木) 午後5:30 ~/9月27日(金) 午後5:30 ~ 引退セレモニーまで完全生中継!

※引退企画の放送日や引退試合の開催日等、 上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(gaora.co.jp/fighters/2778060)をご参照ください。

