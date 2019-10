©Vリーグ機構

GAORA SPORTSは、「V.LEAGUE」のトップカテゴリー「Division1(V1)」から、男子・女子の注目カード40試合を生中継で放送することが決定いたしました。



現在開催中の「FIVBワールドカップバレーボール2019」で熱戦を繰り広げている全日本代表メンバー。その選手らが所属するVリーグ 2019-20シーズンがいよいよ、女子は10月12日(土)、男子は10月26日(土)に開幕!

GAORA SPORTSでは、藤井直伸(東レ)、栗山雅史(サントリー)、小野寺太志(JT広島)、岩坂名奈(久光製薬)、佐藤美弥(日立)、小幡真子(JT)ら全日本選手の大多数が所属するトップカテゴリー「Division1(V1)」から男子・女子の注目カードを40試合生中継で放送することが決定いたしました。

W杯バレーで共に戦った全日本選手たちが、それぞれのチームに戻り激突!栄光のブランデージトロフィーを懸けた熱戦をお見逃しなく!

<「Vリーグ2019-20」 放送スケジュール>

・10/19(土)~女子~久光製薬 vs 日立/岡山 vs 姫路(SAGAサンライズパーク総合体育館)【生中継】

・10/20(日)~女子~JT vs 東レ/埼玉上尾 vs PFU(埼玉県立武道館)【生中継】

・10/26(土)~男子~WD名古屋 vs サントリー/ジェイテクト vs FC東京(武田テバオーシャンアリーナ)【生中継】

・10/27(日)~男子~JT広島 vs 東レ/大分三好 vs 堺(島原復興アリーナ)【生中継】

・11/2(土)~男子~パナソニック vs 東レ/大分三好 vs VC長野(福井県営体育館)【生中継】

・11/3(日・祝)~女子~東レ vs KUROBE/PFU vs JT (金沢市総合体育館)【生中継】

・11/16(土)~男子~パナソニック vs JT広島/VC長野 vs 堺 (松本市総合体育館)【生中継】

・11/17(日)~女子~デンソー vs NEC/日立 vs 岡山 (日立市池の川さくらアリーナ)【生中継】

・11/30(土)~男子~WD名古屋 vs 堺/パナソニック vs サントリー(パークアリーナ小牧)【生中継】

・12/1(日)~女子~久光製薬 vs JT/岡山 vs KUROBE (SAGAサンライズパーク総合体育館)【生中継】

・12/7(土)~男子~FC東京 vs パナソニック/東レ vs WD名古屋(駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場)【生中継】

・12/8(日)~女子~岡山 vs トヨタ車体/久光製薬 vs 埼玉上尾(ジップアリーナ岡山)【生中継】

・12/21(土)~女子~JT vs 埼玉上尾/東レ vs KUROBE(ベイコム総合体育館)【生中継】

・12/22(日)~女子~JT vs KUROBE/東レ vs 埼玉上尾(ベイコム総合体育館)【生中継】

・12/29(日)~女子~姫路 vs 岡山/久光製薬 vs NEC (ウインク体育館)【生中継】

・1/11(土)~女子~ファイナル8 2試合(サイデン化学アリーナ)【生中継】

・1/12(日)~女子~ファイナル8 2試合(サイデン化学アリーナ)【生中継】

・1/18(土)~女子~ファイナル8 2試合(船橋アリーナ)【生中継】

・1/19(日)~女子~ファイナル8 2試合(YMITアリーナ)【生中継】

・1/25(土)~男子~JT広島 vs 東レ/パナソニック vs VC長野(パナソニックアリーナ)【生中継】

※放送スケジュールは2019年9月26日現在の情報であり、変更になる場合があります。

※放送日時の詳細は決定次第、GAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/volleyball/2888020)にてお知らせいたします。

