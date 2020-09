Photo:Getty Images / (C)ATP Tour inc.

GAORA SPORTSは、「錦織圭 vs A.ラモス ビニョラス」戦をはじめ男子テニスATPツアー最高峰グレードのマスターズ1000ローマ大会1回戦を9月14日(月)午後5時55分から生中継します。

イタリア・ローマできょうから開催のATPマスターズ1000「BNLイタリア国際~ローマ~」。右肘の故障からの復活を期す日本のエース・錦織圭が昨年8月のシンシナティ大会以来13か月ぶりにマスターズ1000の舞台に帰ってきました!

世界ランキング34位(2020年8月31日付)の錦織が対戦するのはベテランのA.ラモス ビニョラス(スペイン)。同ランク41位のラモス ビニョラスとは過去に5度対戦し4勝1敗としている錦織。前週の復帰戦では1回戦で敗れたものの手ごたえを感じているだけに、今大会での活躍が期待されます。



ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、「錦織圭 vs A.ラモス ビニョラス」戦をはじめATPマスターズ1000ローマ大会の本戦第1日の模様を生中継します!

<放送概要>

男子テニスATPツアーマスターズ1000

BNLイタリア国際~ローマ~

9月14日(月)午後5:55~翌朝8:30 【生中継】

<本戦第1日>

F.クライノビッチ vs F.オジェ アリアシム

G.ディミトロフ vs G.マーゲル

M.チリッチ vs A.ブブリク

L.ソネゴ vs N.バシラシュビリ

D.エバンズ vs H.フルカチュ

錦織圭 vs A.ラモス ビニョラス ほか

解説:辻野隆三

実況:鍋島昭茂、北本誠



※上記情報は変更になる場合があります。

