GAORA SPORTSは、1回戦「錦織圭 vs C.ガリン」戦をはじめ男子テニスATPツアー500ハンブルク大会<本戦第2日>の模様を、本日9月22日(火)午後5時から生中継いたします。

ドイツ・ハンブルク開催中のATP500「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン」。前週開催されたローマ大会で約1年ぶりに勝利した日本のエース・錦織圭は、初戦でC.ガリン(チリ)と対戦します。

故障の影響もあり世界ランキングを35位まで落としている錦織に対し、今シーズンATP500リオ大会を始めクレーコートで2勝するなど赤土で実力を発揮する同22位のガリン。初顔合わせとなる両者の対戦はみどころ満載です!





ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、「錦織圭 vs C.ガリン」戦をはじめATP500ハンブルク大会本戦第2日の模様を、きょう午後5時から生中継でお届けいたします!

また錦織戦終了後、同コートで行われる「西岡良仁 vs D.カーファー」戦の模様もライブでお届け!

<放送概要>

男子テニスATPツアー500

ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<本戦第2日>

9月22日(火) 午後5:00 ~ 翌あさ7:00 【生中継】

錦織圭 vs C.ガリン

西岡良仁 vs D.カーファー

Y.ハンフマン vs G.モンフィス

P.コールシュライバー vs F.フォニーニ

K.ハチャノフ vs J.シュトルフ

D.メドベーデフ vs H.アンベール

※放送カード変更の場合あり

解説:近藤大生

実況:新谷賢太郎、北本誠

※「錦織圭 vs C.ガリン」戦は、日本時間9月22日(火)午後5時開始予定です。

※前番組の都合により試合途中から放送開始となる可能性があります。

※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2951420) をご参照ください。

