表題の件、本日のキャンプ中継で放送する予定でした練習試合の雨天中止に伴い、

以下の通り編成変更致します。



2月19日(火)12:30-16:30

【変更前】

12:30-16:30 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~「2.19」【生】

【変更後】

12:30-13:30 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~「2.19」【生】

13:30-13:40 フィラー

13:40-14:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #24 「第70大会 横浜 vs 東福岡 激突!松坂大輔x村田修一・田中賢介」

14:30-15:30 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #11 「大阪桐蔭 vs 履正社 ドラゴンズ1位・根尾昴/マリーンズ1位・藤原恭大(2017.4.1開催)」

15:30-16:30 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #12 「明秀日立 vs 瀬戸内 ジャイアンツ2位・増田陸(2018.3.23開催)」

2月19日(火)19:00-23:00

【変更前】

19:00-23:00 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~「2.19」

【変更後】

19:00-20:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #13 「明徳義塾 vs 中央学院 スワローズ3位・市川悠太(2018.3.25開催)」

20:00-21:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #14 「延岡学園 vs 国学院栃木 タイガース2位・小幡竜平(2018.3.27開催)」

21:00-22:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #15 「大阪桐蔭 vs 明秀日立 ドラゴンズ1位・根尾昴/マリーンズ1位・藤原恭大/ジャイアンツ2位・増田陸(2018.3.31開催)」

22:00-23:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #16 「智弁和歌山 vs 創成館 カープ3位・林晃汰/タイガース5位・川原陸(2018.4.1開催)」

以上