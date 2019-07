本日（7/19）プロ野球「阪神 vs 東京ヤクルト」雨天中止に伴う編成変更

表題の件、 本日のプロ野球中継(タイガース)の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。



7月19日(金)22:30-27:00

【変更前】

22:30-27:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 東京ヤクルト(7.19甲子園)」

【変更後】

22:30-23:30 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #4 「浦和学院 vs 敦賀気比 マリーンズ3位・小島和哉(2013.4.2開催)」

23:30-24:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #28

24:00-25:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #5 「浦和学院 vs 済美 マリーンズ3位・小島和哉(2013.4.3開催)」

25:00-26:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #6 「横浜 vs 八戸学院光星 イーグルス6位・渡邊佳明(2014.3.27開催)」

26:00-27:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #7 「履正社 vs 福知山成美 スワローズ2位・中山翔太(2014.3.31開催)」

以上