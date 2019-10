表題の件、NEXT GEN ATPファイナルズの3位決定戦の開催が無くなりましたので、以下のとおり編成変更します。

11月9日(土)26:45-翌7:30

【変更前】

26:45-翌7:30 【生】次世代のエリート8頂上決戦 NEXT GEN ATPファイナルズ~ミラノ~ 「3位決定戦・決勝」

【変更後】

26:45-28:45 次世代のエリート8頂上決戦 NEXT GEN ATPファイナルズ~ミラノ~ 「ラウンドロビンセレクション」

28:45-翌7:30 【生】次世代のエリート8頂上決戦 NEXT GEN ATPファイナルズ~ミラノ~ 「決勝」

以上