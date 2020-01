Vリーグ 2019-20 ｢～女子・ファイナル8～｣対戦決定に伴う編成変更

表題の件、リーグ戦の順位確定に伴い、対戦カードが確定いたしました。

下記の通りサブタイトルを変更いたしますので、ご確認よろしくお願いいたします。

■番組名:Vリーグ 2019-20

1月11日(土)12:00-14:55【生】

1月13日(月)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ プレミア1位 vs スター4位(1.11サイデン化学アリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ プレミア1位 デンソー vs スター4位 埼玉上尾(1.11サイデン化学アリーナ)

1月11日(土)14:55-18:30【生】

1月14日(火)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ スター2位 vs プレミア3位(1.11サイデン化学アリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ スター2位 東レ vs プレミア3位 NEC (1.11サイデン化学アリーナ)

1月12日(日)12:00-14:55【生】

1月15日(水)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ スター1位 vs プレミア4位(1.12サイデン化学アリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ スター1位 JT vs プレミア4位 久光製薬(1.12サイデン化学アリーナ)



1月12日(日)14:55-18:30【生】

1月16日(木)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ プレミア2位 vs スター3位(1.12サイデン化学アリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ プレミア2位 岡山 vs スター3位 トヨタ車体(1.12サイデン化学アリーナ)



1月18日(土)12:00-14:55【生】

1月20日(月)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ プレミア1位 vs プレミア3位(1.18船橋アリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ プレミア1位 デンソー vs プレミア3位 NEC(1.18船橋アリーナ)

1月18日(土)14:55-18:30【生】

1月21日(火)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ スター2位 vs スター4位(1.18船橋アリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ スター2位 東レ vs スター4位 埼玉上尾(1.18船橋アリーナ)

1月19日(日)12:00-14:55【生】

1月22日(水)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ スター1位 vs プレミア2位(1.19YMITアリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ スター1位 JT vs プレミア2位 岡山(1.19YMITアリーナ)

1月19日(日)14:55-18:30【生】

1月23日(木)11:30-14:00

【変更前】

~女子・ファイナル8~ スター3位 vs プレミア4位(1.19YMITアリーナ)

【変更後】

~女子・ファイナル8~ スター3位 トヨタ車体 vs プレミア4位 久光製薬(1.19YMITアリーナ)

以上