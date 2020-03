3月19日～3月21日 第92回選抜高等学校野球大会 開催中止に伴う編成変更

選抜高等学校野球大会が開催中止となりましたので、以下の通り放送内容を変更します。

(3/22以降の変更は、決まり次第、お知らせいたします)

3月19日(木)8:30-18:30

【変更前】

8:30-8:54 みんなの甲子園 #1

8:54-18:30【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第1日>▽開会式9:00▽第1試合10:30▽第2試合13:00▽第3試合15:30」

【変更後】

8:30-10:40 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第82回選抜高等学校野球大会 1回戦「開星 vs 向陽」」

10:40-15:00 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第82回選抜高等学校野球大会 決勝「日大三 vs 興南」」

15:00-18:10 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第83回選抜高等学校野球大会 決勝「九州国際大付 vs 東海大相模」」

18:10-18:30 シャイニング ジャパン #13 「井谷俊介(パラ陸上選手) 前編」

3月20日(金)8:30-17:00

【変更前】

8:30-8:54 みんなの甲子園 #2

8:54-17:00【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第2日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30▽第3試合14:00」

【変更後】

8:30-11:25 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第84回選抜高等学校野球大会 1回戦「大阪桐蔭 vs 花巻東」」

11:25-11:55 インフォメーション

11:55-15:10 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第84回選抜高等学校野球大会 決勝「大阪桐蔭 vs 光星学院」」

15:10-15:40 インフォメーション

15:40-16:40 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #26 「第70回大会準決勝 横浜 vs PL学園 松坂大輔×西の名門・PL学園」

16:40-17:00 シャイニング ジャパン #14 「井谷俊介(パラ陸上選手) 後編」



3月21日(土)8:25-17:00

【変更前】

8:25-8:54 みんなの甲子園 #3

8:54-17:00【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第3日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30▽第3試合14:00」

【変更後】

8:25-12:05 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第85回選抜高等学校野球大会 2回戦「済美 vs 広陵」」

12:05-12:35 インフォメーション

12:35-15:55 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~ 「第85回選抜高等学校野球大会 決勝「浦和学院 vs 済美」」

15:55-17:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #27 「第70回大会決勝 横浜 vs 関大一 白熱のエース対決!松坂大輔×久保康友」



以上