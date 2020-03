4/1「SUPER DRONE CHAMPIONSHIP」緊急編成に伴う編成変更

「SUPER DRONE CHAMPIONSHIP」の追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。



4月1日(水)22:30-26:00

【変更前】

22:30-23:30 センバツプレイバック~2019ドラフト指名選手特集~ #1 「明徳義塾[ライオンズ8位・岸潤一郎] vs 智弁和歌山(2014.3.24開催)」

23:30-24:30 センバツプレイバック~2019ドラフト指名選手特集~ #2 「九州学院[ベイスターズ3位・伊勢大夢] vs 八戸学院光星(2015.3.21開催)」

24:30-25:30 センバツプレイバック~2019ドラフト指名選手特集~ #3 「木更津総合[ファイターズ4位・鈴木健矢] vs 岡山理大付(2015.3.22開催)」

25:30-26:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 「真木勇人の沖縄シンプルライフ」

【変更後】

22:30-26:00 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP「閃光のリミットレス・フライト(3.31幕張メッセ)」



以上